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علوم الدار

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
21 مارس 2024 00:29

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم الأربعاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومن كبار المسؤولين والوفود الرسمية ممثلي الجمعيات والمجالس والمؤسسات التعليمية، ورجال الأعمال ورجال الدين وأعيان البلاد والمواطنين.

 

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الفضيل، متمنين لسموه موفور الصحة ودوام العافية، وأن يعيد الباري عز وجل هذه المناسبة الدينية المباركة على سموه أعواماً عديدة، وأن يديم المولى عز وجل على دولة الإمارات المزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

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حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك في قصر البديع

حضر الاستقبال كل من: الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس هيئة تطوير معايير العمل.

 

كما حضر الاستقبال الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس مجلس النفط، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
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