شرطة دبي توزع 71 ألف وجبة «كسر الصيام»

دبي (الاتحاد)

قال اللواء سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن إدارة التثقيف المروري بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومركز شرطة الخوانيج، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية دبي الخيرية، وجمارك دبي، وهيئة دبي الرقمية، وصيدلية ميدسفن، وصيدلية لايف، وشركة طلبات، قامت بتوزيع 71 ألفاً و850 وجبة «كسر الصيام» في الأسبوع الأول من رمضان على سائقي السيارات، قبيل أذان المغرب وضمن مبادرة “رمضان بلا حوادث”.

وأشار إلى أنه تم اختيار التقاطعات ذات الكثافة المرورية العالية، حيث يقوم رجال المرور والجهات المشاركة وكذلك المتطوعون بعملية توزيع الوجبات على مستخدمي الطريق، موضحاً أن عدد المستفيدين بلغ في الأسبوع الأول من رمضان 71 ألفاً و850 شخص، بمعدل 10000 وجبة إفطار يومياً.

ودعا اللواء سيف المزروعي، جميع السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة على الطريق، وعدم التعجل في الوصول إلى المنازل، والقيادة بتركيز عالٍ، وعدم تعكير صفو نفحات رمضان على نفسهم والآخرين.