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حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني المجلس الوطني الاتحادي وعدد من الوزراء بالشهر الفضيل

حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني المجلس الوطني الاتحادي وعدد من الوزراء بالشهر الفضيل
21 مارس 2024 01:10

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، مساء اليوم، وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموهما التهاني بالشهر الفضيل مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين دعوا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها بالخير، واليُمن، والبركات.

 

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات.

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كما تقبل سموّهما التهاني من سعادة عبدالله بن منصور المطوع ‎القنصل العام للمملكة العربية السعودية، ووفد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي.

 

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
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