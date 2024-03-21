دراسة لـ"تريندز" تستشرف دور المرأة في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة باللغة الإنجليزية بعنوان "ريادة المستقبل: دور المرأة المحوري في تشكيل الذكاء الاصطناعي"، تسلط الضوء على المساهمات الاستثنائية للنساء في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من قلة تمثيلهن في هذا المجال.

وتحلل الدراسة، التي أعدتها الباحثة نور المزروعي، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي ودراسات المستقبل في "تريندز"، جهود رائدات في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل فيفي لي، أستاذة علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد، وأندريا غاليغو، أستاذة علم الروبوتات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومجالات عملهنّ مثل الرعاية الصحية والتعليم، مع التركيز على معالجة التحديات الواقعية.

تقدم الدراسة أمثلة ملموسة على مساهمات النساء في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل أدوات التعلم المُخصصة، كما تشير إلى أنه على الرغم من أن النساء يشكلن 22٪ من القوى العاملة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنهن يُساهمن بشكل فعّال في قيادة هذا المجال.

وتسلط الدراسة الضوء على مشاريع ثورية تقودها نساء، مثل مشروع "دماغ 2030" الذي يهدف إلى محاكاة الدماغ البشري، إضافة إلى توصيات حول كيفية دعم المواهب النسائية في مجال الذكاء الاصطناعي.