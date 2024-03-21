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فاطمة بنت مبارك: في يوم الأم نحتفي برمز العطاء والوفاء صانعة الأجيال

فاطمة بنت مبارك: في يوم الأم نحتفي برمز العطاء والوفاء صانعة الأجيال
21 مارس 2024 12:02

قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في كلمتها بمناسبة يوم الأم:«إلى بناة الأوطان وصاحبات العطاء والوفاء والتضحيات وصانعات الأجيال..أقول لكن بكل فخر واعتزاز، أنتن الخير، وبكن نحن في خير».

وأكدت سموها:«سنواصل مسيرتنا في رعاية الأم، والتي بدأناها منذ تأسيس اتحاد دولتنا المبارك، بفضل رؤية ودعم قيادتنا الرشيدة، وإيمانها العميق بأنها الاستثمار الحقيقي لبناء وإعداد أجيال المستقبل الواعية القادرة على المحافظة على هويتنا الوطنية، ومتابعة رحلة التميز والريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

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وأضافت سموها: «في يوم الأم نحتفي جميعاً برمز العطاء والوفاء صانعة الأجيال، نعتز بها سنداً للأسرة، وعماداً للمجتمع، وقدوة في تنشئة الأبناء على المبادئ والأخلاق.. تحية تقدير واعتزاز لجميع الأمهات في الإمارات والعالم.. كل عام وأنتن تجسدن روح العطاء والإخلاص والازدهار».

المصدر: وام
فاطمة بنت مبارك
يوم الأم
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