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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ناميبيا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
21 مارس 2024 13:01

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة نانجولو مومبا رئيس جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة نانجولو مومبا.

 

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سارا كوغونجيلوا أماديلا رئيسة وزراء جمهورية ناميبيا.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن راشد
ناميبيا
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