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شرطة أبوظبي توزع السلال الرمضانية ضمن مبادرة "أطعم تؤجر"

شرطة أبوظبي توزع السلال الرمضانية ضمن مبادرة "أطعم تؤجر"
21 مارس 2024 13:16

نفذت شرطة أبوظبي بالتعاون مع فريق "أبشر ياوطن”، مبادرة السلال الرمضانية "، والتي تضمنت توزيع 300 سلة رمضانية على الأسر المحتاجة منها 200 سلة في مدينة أبوظبي و100 سلة في مدينة العين وذلك ضمن مبادرة "أطعم تؤجر" الرمضانية 2024 وتحتوي السلال على العديد من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة.

 

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وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع مختلف الجهات لترسيخ قيم العمل الإنساني والخيري وخصوصا في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الحرص على تعزيز المسؤولية المجتمعية، وبث روح التسامح والمحبة والعطاء.

 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
السلال الرمضانية
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