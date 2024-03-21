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علوم الدار

طحنون بن زايد: أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لرمز العطاء والمعلمة الأولى "أم الإمارات"

طحنون بن زايد
21 مارس 2024 13:30

تقدم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، بعظيم الشكر والعرفان لرمز العطاء والمعلمة الأولى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكل الأمهات، بمناسبة يوم الأم.

ودعا الله أن يديم عليهن نعمة الصحة والعافية.

 

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وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "ونحن نحتفي بيوم الأم، أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لرمز العطاء والمعلمة الأولى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك .. وادعو الله أن يحفظها وكل الأمهات ويديم عليهن نعمة الصحة والعافية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم الأم العالمي
طحنون بن زايد
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