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علوم الدار

نورة السويدي: يوم الأم مناسبة للاحتفاء بصانعات القيم الأصيلة

نورة السويدي: يوم الأم مناسبة للاحتفاء بصانعات القيم الأصيلة
21 مارس 2024 13:43

قالت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن "يوم الأم" يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بصانعات القيم الأصيلة والتسامح والمحبة والعطاء عبر الزمان، تلك الذكرى التي تأتي تجسيداً حياً لمشاعر الوفاء والاحترام والتقدير لكل الأمهات، لدورهن البارز في تكوين الأسرة المتماسكة، وتنشئة الأجيال.

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وأكدت سعادتها، في كلمتها بمناسبة "يوم الأم"، أن الأم هي المدرسة الأولى في الانتماء والولاء، كما أنها عماد المجتمع ورمز العطاء فيه، وهي التي تقوم أولاً وقبل كل شيء بدورها الطبيعي في تنشئة أجيال المستقبل، وتزويدهم بالأخلاق الرفيعة ليكونوا دوماً قادرين على التمسك بالقيم الإنسانية النبيلة، واستخدام طاقاتهم ومواهبهم من أجل تحقيق الخير لأنفسهم والتقدم لمجتمعهم ووطنهم، وللعالم المحيط بهم، فكل عام وجميع الأمهات بخير وصحة وسعادة.

المصدر: وام
نورة السويدي
يوم الأم العالمي
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