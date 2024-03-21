جمارك أبوظبي تدعم توزيع وجبات الإفطار على مرتادي الطريق في أبوظبي والعين

ساهمت جمارك أبوظبي في المبادرات المجتمعية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين عبر دعم توزيع وجبات الإفطار على مرتادي الطريق في أبوظبي والعين، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال مبادرة «أطعم تؤجر الرمضانية» بنسختها الخامسة، والتي أطلقتها شرطة أبوظبي بالتعاون مع «فريق أبشر يا وطن التطوعي»، ومبادرة «كسر الصيام»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، وذلك في إطار الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية وضمان سلامة مستخدمي الطرق بما يهدف إلى الحد من حوادث المرورية، خلال الفترة التي تسبق موعد الإفطار.

وجاءت مشاركة موظفي جمارك أبوظبي من مختلف المراكز الجمركية في أبوظبي والعين في مبادرة أطعم تؤجر الرمضانية، من خلال تعبئة وجبات الإفطار وتوزيعها على السائقين عند التقاطعات المرورية في مدينة العين، فيما جاءت المشاركة في مبادرة كسر الصيام عبر توزيع صناديق كسر الصيام على مرتادي الطرق عند تقاطع الإشارات الضوئية، بالتزامن مع اقتراب موعد أذان المغرب، بالتعاون مع موظفي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي مشاركة جمارك أبوظبي بالمبادرات الرمضانية في إطار مسؤوليتها المجتمعية التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي لدى الموظفين، ومدّ مزيد من جسور التواصل مع المجتمع، وترسيخ روح التكافل والتلاحم بين أفراده، وتعزيز قيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والخدمة العامة، وعكس أصالة وعادات وقيم أهل الإمارات من المواطنين والمقيمين.