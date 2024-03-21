تكريم الأمهات الأرامل في مخيم مريجيب الفهود بمناسبة يوم الأم

كرّمت إدارة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين بمريجيب الفهود، 86 سيدة من الأمهات الأرامل في المخيم بمناسبة يوم الأم.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الشيخ حمدان بن زايد للمناسبات في المخيم، قائد فريق الإغاثة الإماراتي سعادة حسن سالم الغول القايدي، ونائبه سعادة/ يوسف عبدالله الهرمودي، وعدد من متطوعي فريق الإغاثة الإماراتي.

وأشاد قائد الفريق بجهود الأمهات، خاصة أن كل منهن تحملت عبئاً إضافياً، وبذلت جهداً مضاعفاً في تربية الأبناء لتعويض غياب الأب، موضحاً أن التكريم جاء تقديراً للدور الهام الذي تؤديه الأمهات.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الهدايا على الأمهات المُكَرَّمات اللاتي أعربن عن سعادتهن بهذه المبادرة، رافعين أكفهن بالدعاء بأن يحفظ الله، عز وجل، دولة الإمارات، كما قدمن شكرهن لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ولفريق الإغاثة الإماراتي.