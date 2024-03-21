الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تكريم الأمهات الأرامل في مخيم مريجيب الفهود بمناسبة يوم الأم

تكريم الأمهات الأرامل في مخيم مريجيب الفهود بمناسبة يوم الأم
21 مارس 2024 16:10

كرّمت إدارة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين بمريجيب الفهود، 86 سيدة من الأمهات الأرامل في المخيم بمناسبة يوم الأم.

أخبار ذات صلة
"الهلال" يدشن مشروع توزيع السلال الغذايئة الرمضانية في بوركينا فاسو
107 آلاف وجبة إفطار صائم وزعها «الهلال الأحمر» بأبوظبي

حضر حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الشيخ حمدان بن زايد للمناسبات في المخيم، قائد فريق الإغاثة الإماراتي سعادة حسن سالم الغول القايدي، ونائبه سعادة/ يوسف عبدالله الهرمودي، وعدد من متطوعي فريق الإغاثة الإماراتي.
وأشاد قائد الفريق بجهود الأمهات، خاصة أن كل منهن تحملت عبئاً إضافياً، وبذلت جهداً مضاعفاً في تربية الأبناء لتعويض غياب الأب، موضحاً أن التكريم جاء تقديراً للدور الهام الذي تؤديه الأمهات.
وفي ختام الحفل، تم توزيع الهدايا على الأمهات المُكَرَّمات اللاتي أعربن عن سعادتهن بهذه المبادرة، رافعين أكفهن بالدعاء بأن يحفظ الله، عز وجل، دولة الإمارات، كما قدمن شكرهن لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ولفريق الإغاثة الإماراتي.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
آخر الأخبار
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
علوم الدار
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
اليوم 18:54
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:25
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
الرياضة
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
اليوم 18:00
فيكتوري إلى فيتنام بحثاً عن صدارة مونديال الفورمولا-1
الرياضة
فيكتوري إلى فيتنام بحثاً عن صدارة مونديال الفورمولا-1
اليوم 17:30
«جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام العالمي
علوم الدار
«جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام العالمي
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©