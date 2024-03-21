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رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه .. ملك الأردن يصل البلاد في زيارة أخوية

رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه .. ملك الأردن يصل البلاد في زيارة أخوية
21 مارس 2024 19:24

وصل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، إلى البلاد اليوم في زيارة أخوية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في مقدمة مستقبلي أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في أبوظبي.

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كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.

يرافق جلالة الملك، خلال الزيارة، دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك، وسعادة نصار الحباشنة سفير الأردن لدى الدولة.

المصدر: وام
الملك عبدالله الثاني
محمد بن زايد
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