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دراسة إماراتية: المرأة دافع لتقدم الذكاء الاصطناعي

دراسة إماراتية: المرأة دافع لتقدم الذكاء الاصطناعي
22 مارس 2024 02:11

أبوظبي (الاتحاد) 

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«ريادة المستقبل: دور المرأة المحوري في تشكيل الذكاء الاصطناعي»، دراسة جديدة باللغة الإنجليزية، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، تسلط الضوء على المساهمات الاستثنائية للنساء في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من قلة تمثيلهن في هذا المجال، مؤكدة  أن التأثير التحولي للنساء في مجال الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على انخراطهن في الخبرة التقنية، بل هنّ حافز للتقدم، ما يضمن مستقبلاً للذكاء الاصطناعي شاملاً وثورياً.
وتحلل الدراسة، التي أعدتها الباحثة نور المزروعي، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي ودراسات المستقبل في «تريندز» بشكل شامل، جهود رائدات في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل فيفي لي، أستاذة علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد، وأندريا غاليغو، أستاذة علم الروبوتات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وتُظهر الرائدات التزاماً ببناء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر شمولاً وأخلاقية، وتشمل مجالات عملهنّ مجالات متنوعة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، مع التركيز على معالجة التحديات الواقعية.

الإمارات
الذكاء الاصطناعي
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
المرأة
تمكين المرأة
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