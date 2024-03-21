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خالد بن محمد بن زايد يحضر فعالية أدنوك الرمضانية

خالد بن محمد بن زايد يحضر فعالية أدنوك الرمضانية
21 مارس 2024 22:00

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعالية شركة "أدنوك" الرمضانية والتي نظمتها الشركة لموظفيها وأسرهم في "مركز أبوظبي للطاقة" بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وهنأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الحضور بمناسبة هذا الشهر الفضيل، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامهم. والتقى سموّه عدداً من أمهات العاملين في شركة "أدنوك"، مشيداً سموّه بدور المرأة الإماراتية في مسيرة الوطن التنموية، ودعم تمكين المرأة الإماراتية من العمل ضمن طاقم حقول النفط والغاز كمهندسات وموظفات.

كما التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بعدد من الطلبة الملتحقين بالبرامج الأكاديمية العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وخريجيها العاملين في أدنوك. وأكد سموه أهمية مواصلة التعليم والتدريب والاستفادة من الخبرات والتجارب النوعية بما يحقق أهداف ورؤية الشركة المستقبلية ويعزز من مكانتها العالمية.

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حضر حفل الإفطار الجماعي أكثر من 3000 شخص من موظفي شركة "أدنوك" وأسرهم، إضافةً إلى أعضاء فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي، تقديراً لإنجازاتهم المُشرفة في مختلف المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية، حيث تُعد شركة "أدنوك" شريكاً أساسياً في إنجازات الفريق بصفتها الراعي الرسمي للأولمبياد الخاص الإماراتي وحاضنة لمواهب أصحاب الهمم من خلال تشجيع ودعم نشر ثقافة الدمج في المجتمع.

يأتي الإفطار، الذي تنظّمه شركة "أدنوك" لموظفيها سنوياً في شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة العمل من خلال إضفاء طابع اجتماعي على العلاقات بين الموظفين وترسيخ روح الفريق والإسهام إيجابياً في رفع الكفاءة وجودة العمل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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