«صفر» حوادث مرورية مجهولة في عجمان

عجمان (الاتحاد)

ثمَّن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، جهود إدارة المرور والدوريات في تعزيز أمن الطرق، والتي أثمرت بخفض عدد البلاغات المرورية للحوادث المجهولة في إمارة عجمان خلال العام الماضي إلى «صفر»، ساهمت في دعم مؤشرات الأجندة الوطنية لعام 2023.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لإدارة المرور والدوريات، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، والمقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل، ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

واطلع قائد عام شرطة عجمان، على نتائج تحقيق المؤشرات الداعمة لتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية، مشيداً بجهودهم المتميزة التي أثمرت بتحقيق جميع المؤشرات بنسب متميزة وصلت نسبة تحقيق بعضها إلى 175%، والبعض الآخر إلى 145%، كما أثنى على الإنجاز المتميز في خفض الحوادث المجهولة إلى صفر، وخفض الجسيمة بنسبة 14%، فيما انخفضت وفيات حوادث السير بنسبة 15%، وخفض الإصابات بنسبة 20% خلال عام 2023.

واطلع على أبرز المبادرات والخدمات الذكية، التي تم إطلاقها لدعم جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز رضاهم وسعادتهم، وكذلك الجهود التوعوية والتقنيات والوسائل المستخدمة في توعية الجمهور.