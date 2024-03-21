جولات تفتيشية للجنة «إزالة تعديات المزارع» في الشارقة

الشارقة (وام)

تواصل لجنة إزالة التعديات في المزارع جولاتها وزياراتها التفتيشية المكثفة، تنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، للحد من أية تجاوزات وتطبيق الأنظمة والقوانين، بما يعزز المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، ويحافظ على الممتلكات، ويمنع سوء استخدامها، وممارسة أية أنشطة دون تصريح أو ترخيص.

وتأتي هذه الزيارات التفتيشية، انطلاقاً من حرص إمارة الشارقة على تنظيم الأعمال كافة، وفقاً لما هو معمول به، بما يساهم في تحقيق الأهداف التي منحت من أجلها هذه المزارع.

وزارت اللجنة برئاسة خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، رئيس اللجنة، عدداً من المزارع في منطقة الزبير، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية، للاطلاع ورصد أية تجاوزات في هذه المزارع، وتطبيق الإجراءات القانونية والإدارية، بناءً على المهام التي تقوم بها اللجنة، وتنفيذ التوجيهات بهذا الشأن.

ولفت إلى أن الزيارات التفتيشية مستمرة على المزارع، للتأكد من التزام أصحابها بالأنظمة والقوانين، واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الإمارة ككل، ويحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويعزز من المظهر الحضاري والجمالي، ويحد من أية ممارسات سلبية.