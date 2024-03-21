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«قضاء أبوظبي» و«أموال القُصَّر» تبحثان آلية إنجاز معاملات «الوصايا»

«قضاء أبوظبي» و«أموال القُصَّر» تبحثان آلية إنجاز معاملات «الوصايا»
22 مارس 2024 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل تطوير أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، اعتماداً على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لإتمام عمليات الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات وإنجاز المعاملات في وقت قياسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيس لدائرة القضاء- أبوظبي، بحضور المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، وفهد عبدالقادر القاسم، مدير عام الهيئة بالإنابة.
وتناول الاجتماع، آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، لتطوير الإجراءات القضائية والعدلية لإنجاز المعاملات المرتبطة بالأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التكامل المنشود لضمان التحديث الشامل لمنظومة الخدمات، ودورها في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
كما ناقش الاجتماع، الموضوعات المتعلقة بالخدمات العدلية والقضائية المقدمة من دائرة القضاء لإتمام مختلف المعاملات ذات الصلة بالوصايا الوقفية، وإجراءات حصر الإرث، وتركة من لا وارث له، والأموال المصادرة، إلى جانب استعراض آليات الربط الإلكتروني وتحديث العمليات الإجرائية لضمان سرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية وإتمامها عن بُعد بخطوات ميسرة.

دائرة القضاء في أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
الوصايا
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