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جامعة أبوظبي تتفاهم مع شركاء أكاديميين دوليين

الاتفاقيات تعزز التجارب التعليمية لطلبة الجامعة (من المصدر)
22 مارس 2024 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت جامعة أبوظبي، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمسيرة طلبتها الأكاديمية، ثلاث شراكات جديدة مع مؤسسات أكاديمية دولية رائدة لتعزيز تجارب الطلبة التعليمية ورفدهم بأفضل أساليب التدريس والتعلم المبتكرة وتطوير برامج تبادل المعارف والخبرات والطلاب مع جامعات عالمية بارزة. وشملت مذكرات التفاهم توقيع شراكات جديدة مع «جامعة إسيكس» و«جامعة سيدة اللويزة»، لبنان و«جامعة كارلتون» (أوتاوا، كندا).
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت كلية القانون بجامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع «جامعة إسيكس»، وهي جامعة بحثية عامة في إسيكس إنجلترا، تأسست بموجب ميثاق ملكي في عام 1965. ويطمح الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى الارتقاء بمستوى برامجهما الدولية وتسهيل تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وطرح برامج أكاديمية جديدة تمنح شهادات علمية مشتركة ومزدوجة، بالإضافة إلى برامج أكاديمية متخصصة قصيرة المدى.
ووقعت كلية القانون مذكرة تعاون مع جامعة سيدة اللويزة، وهي مؤسسة أكاديمية لبنانية كاثوليكية خاصة غير ربحية للتعليم العالي، معتمدة من قبل « لجنة نيو إنجلاند للتعليم العالي»، وتعتمد نظام التعليم الأميركي. وبموجب هذه المذكرة ستعمل جامعتا أبوظبي وسيدة اللويزة على تيسير وصول الطلبة إلى برامج أكاديمية تنافسية دولياً تواكب أحدث التطورات في هذا المجال. وسيحظى أعضاء هيئة التدريس والباحثون، عبر تسريع الأنشطة المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس، بفرصة تطوير معارفهم وتبادل الخبرات وبالتالي الإسهام في التميز الأكاديمي على الصعيد العالمي. كما تتضمن مذكرة التفاهم الإشراف المشترك على رسائل طلبة الماجستير والدكتوراه، وتوفير تجارب تعليمية عابرة للثقافات وتعزيز النمو الأكاديمي.
وأخيراً، وقعت كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي شراكة مهمة مع «جامعة كارلتون»، وهي جامعة بحثية عامة تُدَرس باللغة الإنجليزية في أوتاوا، أونتاريو، كندا، تأسست في عام 1942 تحت اسم «كلية كارلتون»، وكانت تعمل ككلية مسائية خاصة لخدمة المحاربين القدامى العائدين من الحرب العالمية الثانية. وبموجب هذه الشراكة ستقدم الجامعتان برنامج 2+2، ما يسمح للطلاب بدراسة أول عامين في جامعة أبوظبي، واستكمال العامين الآخرين من دراستهم في جامعة كارلتون. بالإضافة إلى تسهيل تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والمشاركة في البحوث التعاونية، والإسهام في تطوير القطاع الأكاديمي على المستوى الدولي.

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