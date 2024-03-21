«تعليم»: ترفيع طلبة الثانوية غير مشروط بنسبة حضور أيام التمدرس

دينا جوني (دبي)

أوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن ترفيع طلبة المدارس الحكومية من الرابع إلى الحادي عشر إلى الصفوف الأعلى غير مشروط بنسبة الحضور.

ولفتت أن الطلبة في صفوف الأول والثاني والثالث ملزمين بحضور 65 في المئة من أيام التمدرس أو إجراءات التقييم خلال الفصول الدراسية الثلاثة، كشرط أساسي للترفيع، أو سيلزم عندها الطالب بإعادة الصف.

وشرحت أنه يتم ترفيع الطالب إلى الصف الأعلى عند اجتياز جميع مواد المجموعة «أ» الأساسية وتحقيق الدرجات الصغرى على الأقل، وأن عدم اجتياز أي مادة من مواد تلك المجموعة بعد امتحان الإعادة، يلزم الطالب بإعادة الصف. ولفتت «تعليم» أن الطالب الذي لا يحقق درجة النهاية الصغرى في أكثر من ثلاث مواد من مواد المجموعة «أ» لا يحق له تقديم اختبار الإعادة، بل يعيد الصف مرة أخرى، ولديه فرصة واحدة لتقديم اختبار الإعادة مرة واحدة لكل مادة في نهاية العام الأكاديمي.

وترصد درجة النهاية الصغرى للنجاح (درجة الاجتياز 50 في الحلقة الأولى والثانية و60 في الحلقة الثالثة) للطالب في اختبار الإعادة، حتى لو كانت الدرجة أكثر من ذلك.

من جهة ثانية، اختتم طلبة الثاني عشر في المسار التطبيقي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم أمس بعد أن أدوا مادة التربية الإسلامية. وينهي اليوم طلبة مسارات العام والمتقدّم والنخبة امتحاناتهم بمادة الأحياء أو الكيمياء في اليوم الأخير من جدول الاختبارات.