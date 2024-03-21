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سعود بن صقر يستقبل سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية لدى الدولة

سعود بن صقر يستقبل سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية لدى الدولة
21 مارس 2024 22:30

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، عدداً من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية، والإسلامية، والأجنبية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع أصحاب السعادة السفراء، وممثلي البعثات، بهذه المناسبة المباركة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على دولة الإمارات، وعلى دول وشعوب العالم بمزيد من التقدم، والازدهار، والرخاء.

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وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من المهنئين بالشهر الفضيل.

حضر الاستقبال والمأدبة، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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