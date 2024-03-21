هند بنت مكتوم شخصية العام الإسلامية بجائزة دبي الدولية للقرآن

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عن اختيار حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم شخصية العام الإسلامية للدورة السابعة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وأكدت اللجنة المنظمة للجائزة، في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى ندوة الثقافة والعلوم بدبي مساء اليوم الخميس، أن هذا الاختيار يأتي تكريما وتقديرا لجهود سمو الشيخ هند بنت مكتوم آل مكتوم، وبصمات سموها واضحة في المجال الإسلامي والإنساني والخيري والاجتماعي وقد تميزت سموها حفظها الله بالعطاء وخدمة كتاب الله ورعايته وتشجيع الناشئين على تعلمه وحفظه وتدبر معانيه.

وقد قامت سمو الشيخة هند بنت مكتوم حفظها الله بالأمر بطباعة مئات الآلاف من نسخ المصحف الشريف وتوزيعها على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومما تفخر به جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن كانت أولى إصداراتها على نفقة سموها، حيث غرست هذه الشجرة والتي بفضل الله نمت بمختلف مجالات الدراسات القرآنية والسنة والسيرة النبوية العطرة والثقافة الإسلامية.

كما رعت سموها المسابقة المحلية التي تزينت باسم سموها وأطلق عليها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وأولت سموها اهتماماً وعناية خاصة بهذه المسابقة التي تشمل فروعا عدة وهي مخصصة للذكور والإناث من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وتحرص سموها سنويا على تكريم الفائزين والمشاركين من الجنسين ولجان التحكيم والإداريين والمتطوعين فيها.

وأمرت سموها بإطلاق إذاعة دبي للقرآن الكريم لتنشر عبق كتاب الله ليلا ونهارا وتسمع ملايين من البشر آيات الكتاب العزيز في كل وقت وحين ولتكون هذه الإذاعة صدقة جارية إلى أبد الآبدين.

ولم تقتصر عطاءات سمو الشيخة هند بنت مكتوم على هذا الجانب بل تنوعت لتشمل مجالات أخرى منها رعاية المرأة والطفولة والأعمال الخيرية والإنسانية ورعايتها المستمرة للأيتام والمحتاجين، كما تتكفل سموها سنويا بنفقات الحج لغير القادرين من داخل الدولة وخارجها، وتقدم سموها دعما سخيا ومتواصلا لمشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية كما تقدم دعما سخيا ومتواصلا لمشاريع وبرامج جمعية النهضة النسائية بدبي.

وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، وجهت سمو الشيخة هند بنت مكتوم هيئة تنمية المجتمع بدبي لإطلاق مبادرة أعراس دبي ليقين سموها أن الأسرة أساس الوطن. وتهدف المبادرة إلى توفير الدعم إلى المقبلين على الزواج من المواطنين من دبي لتخفيف الأعباء المالية عنهم والمساهمة في تكوين الأسر المواطنة الصالحة وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري.

وقامت سموها ببناء العديد من المساجد في إمارة دبي والتي تعكس شعار مساجدنا حضارتنا.

كما ترأس سموها مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام الذي يوفر ملايين الوجبات للمحتاجين سواء أكانت فائضة أو تم التبرع بها بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية وهو أول بنك طعام في دولة الإمارات العربية المتحدة.