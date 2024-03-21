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في الشارقة.. «شهر الخير مع أطفالنا غير»

في الشارقة.. «شهر الخير مع أطفالنا غير»
22 مارس 2024 02:11

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت مؤسسة أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين حملة رمضانية بعنوان «شهر الخير مع أطفالنا غير» مستهدفةً الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة على مستوى الإمارات من المواطنين والمقيمين. وتسعى أطفال الشارقة من خلال الحملة إلى توعية الأطفال بالسلوكيات الصحية والأخلاقية في ممارساتهم اليومية من خلال 3 محاور هادفة وهي المحور الثقافي والتواصل الفعال​ والذي يتم من خلاله طرح أسئلة ومحتوى إثرائي ومحور الصحة والرياضة الذي يركز على أهمية الرياضة وتناول الغذاء الصحي خلال شهر رمضان المبارك والمحور التوعوي الذي يهدف إلى تعزيز العديد من القيم السلوكية النبيلة في نفوس الأطفال كالصبر والصدق.
وسيتم خلال الحملة نشر العديد من الفيديوهات والمنشورات الإثرائية والتوعوية التي تتناسب مع محاور الحملة كما سيتم طرح سؤال أسبوعي لمتابعي حساب المؤسسة واختيار 3 فائزين وفقاً للشروط والأحكام العامة للمسابقة.

أطفال الشارقة
الإمارات
الشارقة
رمضان
شهر رمضان
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