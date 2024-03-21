11 ألف درس ومحاضرة لـ«إسلامية الشارقة» خلال الأسبوع الأول من رمضان

الشارقة (وام)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة عن تنظيم 11110 دروس ومحاضرات في الأسبوع الأول من شهر رمضان في مساجد الإمارة، و32 محاضرة في المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية، و14 درساً ومحاضرة افتراضية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واستقبل مركز الإفتاء في الدائرة ما يزيد على 900 فتوى واستفسار شرعي من الجمهور عبر الرقم المجاني 8001441، كما نظمت الدائرة أمسية رمضانية للنساء، وذلك ضمن برنامجها الرمضاني الحافل بالعديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات الوعظية والتوعوية المتنوعة التي تسهم في رفع الوعي الديني لدى فئات وشرائح المجتمع بجالياته المختلفة، وتوفر لهم الأجواء الإيمانية، وتلبي احتياجاتهم في الشهر الفضيل.