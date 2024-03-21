مليون درهم من إسلامية دبي لـ«ياك العون»

دبي (الاتحاد)

أكد محمد مصبح ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري (بالإنابة)، بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بأن الدائرة أسهمت مؤخراً بمبلغ مليون درهم لصالح مبادرة «ياك العون» في موسمها الخامس 2024

وتهدف مبادرة «ياك العون» إلى إطلاق سراح المتعثرين مالياً من المواطنين في إمارة دبي، كما تسعى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في تأكيد دورها المجتمعي والمسؤولية المناطة بها لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، وفق سياسة وتوجهات القيادة الرشيدة، حيث إن الدور الإنساني للدائرة يعتبر جزءاً أصيلاً من مهام عملها.