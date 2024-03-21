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«صحية استشاري الشارقة» تقر خطتها للفصل التشريعي الحادي عشر

«صحية استشاري الشارقة» تقر خطتها للفصل التشريعي الحادي عشر
22 مارس 2024 02:10

الشارقة (وام)

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أقرت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها اليوم بمقر المجلس خطة لزيارة عدد من الجهات الحكومية، وهي هيئة الشارقة الصحية وهيئة معايير تطوير العمل ودائرة الخدمات الاجتماعية بهدف تعزيز الجهود المشتركة والاطلاع على خطط العمل والارتقاء بها.
واستعرض الاجتماع الذي ترأسه محمد صالح آل علي رئيس اللجنة بحضور عدد من أعضائها المقترحات المقدمة من أفراد المجتمع لتعزيز الخدمات في مختلف الاختصاصات المعنية بها اللجنة ودعم الجهود الاقتصادية لمختلف تلك القطاعات وتحسين الخدمات بناءً على سياسات المجلس في تعزيز شراكاته مع المؤسسات وأفراد المجتمع. ونظرت اللجنة في مختلف أدوارها وما تعنى به من مهام في إطار اختصاصات المجلس الاستشاري سواء في النواحي الرقابية والنواحي التشريعية والتأكيد على دور اللجنة في خدمة شرائح المجتمع، وما تعتزم اللجنة من صياغته في إطار خططتها المتكاملة التي تعزز لخطتها في الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري.
وقال محمد صالح: «نحن نؤمن بأهمية دور اللجنة في مختلف شؤونها سواء الصحية والاجتماعية لذلك نسعى إلى مواصلة تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز رفاهيتها».. لافتاً إلى أن اللجنة ستعمل جاهدة على تحديد وتنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وبالتواصل الوثيق مع المجتمع بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة للجميع في إمارة الشارقة.

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