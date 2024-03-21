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«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تنظم ورشة تعريفية بنظام «الهاسب»

«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تنظم ورشة تعريفية بنظام «الهاسب»
22 مارس 2024 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمقرها الرئيس بأبوظبي، ورشة تعريفية لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة «الهاسب» استهدفت المنشآت الغذائية التي ستطبق النظام.
تأتي هذه الورشة بهدف توضيح إجراءات الامتثال للقرار رقم 18 لسنة 2020 بشأن المهل الزمنية لتطبيق بعض مواد قرار رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية رقم (6) لسنة 2020 بإصدار نظام صحة الغذاء، خلال مراحل السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى استعراض نتائج زيارات التدقيق في 2023 والإجابة عن استفسارات ممثلي المنشآت الغذائية المستهدفة لنظام «الهاسب». وتناولت الورشة عدة محاور أبرزها، التعريف بفريق إدارة أنظمة سلامة الغذاء التابع للهيئة والمهام المسندة إليه، وفئات المنشآت المستهدفة للتدقيق، فضلاً عن التعريف بالمبادئ السبعة لنظام HACCP وذكر فوائد تطبيقها، شرح آلية تطبيق HACCP، بالإضافة إلى عرض القائمة التفقدية، وعرض مخرجات ونتائج زيارات التدقيق لعام 2023 والإجراءات التصحيحية.
وقد لاقت الورشة استحساناً من الحضور، متمنين عقد اللقاء بشكل سنوي، ومشاركتهم في تطبيق النظام للمنشآت الغذائية الأخرى في اللقاء التشاوري القادم.

أبوظبي
نظام الهاسب
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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