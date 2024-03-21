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جامعة الإمارات تستعرض جهود الإمارات في تحقيق الأمن المائي

جامعة الإمارات تستعرض جهود الإمارات في تحقيق الأمن المائي
22 مارس 2024 02:11

العين (الاتحاد)

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نظمت جامعة الإمارات، تزامناً مع احتفال العالم باليوم العالمي للمياه، الذي يصادف غداً، ويقام تحت شعار «المياه من أجل السلام»، جلسة نقاشية بعنوان «جهود إماراتية مستدامة في تحقيق الأمن المائي».
أدار الجلسة الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث والعلمي، وشارك فيها كل من الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، والدكتورة نعيمة الحوسني، عميدة المكتبات الجامعية بالإنابة، والدكتورة دلال الشامسي، مديرة المركز الوطني للمياه والطاقة.
وأوضح الدكتور أحمد علي مراد أن الجامعة تسعى في اليوم العالمي للمياه 2024 إلى تسليط الضوء على قدراتها البحثية ذات الصلة بالمياه، والهدف السادس المعني بالمياه النظيفة والصرف الصحي، حيث نشر الباحثون من جامعة الإمارات 526 ورقة بحثية حسب بيانات سكوبس خلال الفترة من 2018 وحتى مارس 2024 في مجالات متصلة بالمياه منها مصادر المياه، والأمن المائي، وإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتحلية، وجودة المياه، والمياه الجوفية، والمياه الساحلية، وتلوث المياه، أن 75% من المنشورات البحثية لجامعة الإمارات ناتجة من التعاون الدولي.

الأمن المائي
الإمارات
جامعة الإمارات
اليوم العالمي للمياه
يوم المياه العالمي
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