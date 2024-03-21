الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية عجمان تكرم 15 جهة في شهر الابتكار

بلدية عجمان تكرم 15 جهة في شهر الابتكار
22 مارس 2024 02:11

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»

كرم عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 15 جهة من القطاع الحكومي والخاص وشركاء النجاح وفرق العمل والمساهمين في نجاح شهر «الإمارات تبتكر» لعام 2024. 
وقال، خلال الحفل الذي نظمته الدائرة، احتفاءً بنجاح الفعالية المهمة، إن الدائرة فخورة بالنتائج الإيجابية المحققة، فقد شهد الشهر تنفيذ أكثر من 25 فعالية مبتكرة على 4 منصات مختلفة، تتضمن مرسى عجمان، ومركز عجمان x، وإدارة بلدية مدينة المنامة، وإدارة بلدية مدينة مصفوت، مستعرضين المشاريع الابتكارية التي تلقي بظلالها الإيجابية على مناحي الحياة كافة.
وأعرب عن فخره بالمشاركة اللافتة للإدارات والحرص على تجسيد الصورة الإيجابية لعملها الدؤوب في مجال الابتكار والإبداع، مثمناً جهود جميع الدوائر والمؤسسات والجهات، التي تكثف جهودها وتتكامل مهامها لتحقيق أفضل النتائج، دفعاً لعجلة التنمية المستدامة، وضمان تحقيق الريادة في شتى المجالات. 

شهر الابتكار
الابتكار
شهر الإمارات للابتكار
بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
اليوم 18:57
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
علوم الدار
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
اليوم 18:54
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:25
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
الرياضة
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
اليوم 18:00
فيكتوري إلى فيتنام بحثاً عن صدارة مونديال الفورمولا-1
الرياضة
فيكتوري إلى فيتنام بحثاً عن صدارة مونديال الفورمولا-1
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©