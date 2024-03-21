بلدية عجمان تكرم 15 جهة في شهر الابتكار

عجمان (الاتحاد)

كرم عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 15 جهة من القطاع الحكومي والخاص وشركاء النجاح وفرق العمل والمساهمين في نجاح شهر «الإمارات تبتكر» لعام 2024.

وقال، خلال الحفل الذي نظمته الدائرة، احتفاءً بنجاح الفعالية المهمة، إن الدائرة فخورة بالنتائج الإيجابية المحققة، فقد شهد الشهر تنفيذ أكثر من 25 فعالية مبتكرة على 4 منصات مختلفة، تتضمن مرسى عجمان، ومركز عجمان x، وإدارة بلدية مدينة المنامة، وإدارة بلدية مدينة مصفوت، مستعرضين المشاريع الابتكارية التي تلقي بظلالها الإيجابية على مناحي الحياة كافة.

وأعرب عن فخره بالمشاركة اللافتة للإدارات والحرص على تجسيد الصورة الإيجابية لعملها الدؤوب في مجال الابتكار والإبداع، مثمناً جهود جميع الدوائر والمؤسسات والجهات، التي تكثف جهودها وتتكامل مهامها لتحقيق أفضل النتائج، دفعاً لعجلة التنمية المستدامة، وضمان تحقيق الريادة في شتى المجالات.