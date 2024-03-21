جامعة الشارقة وبعثة الاتحاد الأوروبي تنظمان جلسة «تمكين القيادات النسائية»

الشارقة (وام)

عقدت جامعة الشارقة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة جلسة حوارية تمركزت حول استراتيجيات تقدم وتطور قيادة المرأة في مختلف مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية وحماية حقوق الإنسان، ودور المرأة في صنع القرار الدبلوماسي.

شارك في الجلسة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والسفيرة لوسي برجير سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة والوفد المرافق الذين زاروا الجامعة للمشاركة، ضمن فعاليات الملتقى العلمي بعنوان: «تمكين القيادات النسائية في العلاقات الدولية»، والذي نظمه قسم العلاقات الدولية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة وسفارة جمهورية سلوفينيا في أبوظبي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالدولة، بحضور الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.