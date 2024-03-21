اختتام اختبارات المسابقات الرمضانية في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت اختبارات المسابقات الرمضانية التي أطلقتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي في دورتها الـ41، والبالغ قيمة جوائزها 300 ألف درهم، وذلك في مسابقات القرآن الكريم وتلاوته والحديث الشريف والمسابقة الثقافية، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الفعاليات تضم 3 فئات من المسابقات المنفصلة عن بعضها بعضاً، وهي مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ومسابقة الحديث النبوي الشريف، والمسابقة الثقافية.

بدوره، قال الملازم أحمد خليفة المزروعي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية: إيماناً من شرطة دبي بأهمية ارتباط الموظف بكتاب الله عز وجل، وبأحاديث نبيه، صلى الله عليه وسلم، وهديه، ولما لهما من دور إيجابي كبير في صقل وتهذيب أخلاق المسلم عموماً، ورجل الأمن خصوصاً، كانت انطلاقة المسابقات الرمضانية للقرآن الكريم في عام 1983م، وفي عام 1996م استُحدثت المسابقة الثقافية، وما زالت هذه المسابقات محل اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي في كل شهر رمضان حتى وصلت إلى عامها الـ41، وستبدأ الاختبارات في كل من مسابقة القرآن الكريم وتلاوته والحديث الشريف والمسابقة الثقافية، بتاريخ 19 وحتى 21 مارس الجاري من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 مساء.

وأوضح الملازم المزروعي، أن مسابقة القرآن الكريم تتكون من مستويين، المستوى الأول فئة الحافظ المتميز (فردي فقط)، وهي الفئة التي يتنافس فيها الحافظون لعشرة أجزاء من القرآن الكريم، والمستوى الثاني فئة الحافظين (فردي وفرق) لخمسة أجزاء متصلة، إلى جانب فئة الحافظين لثلاثة أجزاء متصلة، وأخيراً فئة الحافظين لجزء واحد فقط إلى جانب مسابقة تلاوة القرآن الكريم (فردي وفرق) ويسمح للإدارات العامة ومراكز الشرطة بالاشتراك بأكثر من فريق.

أما مسابقة الحديث النبوي فأوضح الملازم أحمد خليفة المزروعي أنها تتضمن التنافس بين الحافظين لـ15 حديثاً، فيها 10 أحاديث تتضمن أموراً فقهية، في حين تشتمل المسابقة الثقافية على مجموعة من الأسئلة في فقه العبادات والمعاملات.