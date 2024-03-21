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علوم الدار

رئيس «الشؤون الإسلامية» يبحث مع وفد صيني التعاون في الشأن الديني

عمر الدرعي خلال لقائه الوفد الصيني (من المصدر)
22 مارس 2024 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمقر الهيئة في أبوظبي، وفداً صينياً يمثل لجنة الشؤون العرقية لمنطقة شينجيانغ الويغورية، برئاسة فضيلة عبدالرقيب تومنياز، نائب رئيس اللجنة الدينية لإقليم شينجيانغ، رئيس الاتحاد الإسلامي للإقليم. 
وبحث الجانبان، تعزيز التعاون في الشأن الديني، عبر تبادل الزيارات والخبرات والبحوث، والتأهيل العلمي للعاملين في الحقل الديني والخطاب الشرعي، بما يمكنهم من إيصال التعاليم السمحة التي يتميز بها الإسلام.
من جانبه، أشاد الوفد الصيني بإنجازات الهيئة المقدرة ودورها في إبراز الوجه المشرق للدين الحنيف، مبدياً إعجابه بمهاراتها وحرفيتها في تسخير التقنية الحديثة لخدمة أهدافها، وإيصال رسالتها للمجتمع بأسس راقية عبر منصاتها الرقمية التفاعلية التي تخدم المتعاملين معها، محلياً وخارجياً، معرباً عن تطلعه إلى زيادة التعاون والاستفادة من خبرات الهيئة.

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