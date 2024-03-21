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علوم الدار

انتهاء مهلة استقبال طلبات المشاركة في «جائزة التحبير»

انتهاء مهلة استقبال طلبات المشاركة في «جائزة التحبير»
22 مارس 2024 02:11

أبوظبي (وام)

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أعلنت اللجنة العليا لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها العاشرة، عن انتهاء مهلة استقبال طلبات المشاركين مع نهاية اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، وسيتم الإعلان عن الفائزين في كل فئات الجائزة خلال أيام، وذلك في حفل يقام لهذه الغاية، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
وأوضح الدكتور أحمد سبيعان الطنيجي، مدير عام الجائزة، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أنه تم استقبال طلبات للمشاركة في فئات الجائزة من جميع الجنسيات حول العالم، شاركوا في فئاتها الـ4 المعلنة، وهي مسابقة أجمل ترتيل، ومسابقة الخطابة، وجديد هذه الدورة مسابقة أجمل أذان، والمسابقة الثقافية «استدامة العطاء -52 سؤالاً»، وقد تضمنت العديد من الفروع التي تناسب مختلف الفئات والأعمار من الذكور والإناث محلياً وعالمياً. وقال إن فرق التدقيق والتحكيم عملت منذ اليوم الأول على فرز وتقييم الطلبات وتحكيمها أولاً بأول، حيث تشهد تنافساً بروح الأخوة والمحبة والإنسانية وبما يحقق أهداف هذه الجائزة، التي تعد لقاءً فكرياً معرفياً إنسانياً لتكريس روح التسامح والتعايش بين الشعوب والحضارات، وترسيخ الفهم السليم للقرآن الكريم، وغرس روح البحث والمعرفة، والحث على الإبداع والموهبة والتنافس الشريف بين المتسابقين.

جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه
الإمارات
سيف بن زايد
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