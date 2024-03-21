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حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024 00:21

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، من معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومن كبار المسؤولين، وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ووفود الجهات والهيئات الحكومية وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، ووفود الجاليات.

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وقدم المهنئون لصاحب السمو حاكم الشارقة تهانيهم الصادقة بمناسبة الشهر الفضيل، راجين من المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يعيد عليه هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم والازدهار والمزيد من الأمن والأمان، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالخيرات والمسرات والرخاء.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والهيئات الحكومية.

المصدر: وام
سلطان بن محمد القاسمي
رمضان
تهاني
شهر رمضان
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