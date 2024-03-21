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حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان

حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني ولي عهد الفجيرة والمهنئين برمضان
22 مارس 2024 00:38

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، مساء اليوم، في قصر الزاهر. 

كما تقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات. 

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حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
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