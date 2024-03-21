حاكم أم القيوين يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي الفجيرة التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والكرامة والرقي.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

واستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدُّوَليّ، والمهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، ويُوسُف علي موسليام، العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، والطاقم الإداري والطبي بمستشفى أم القيوين العام التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والطاقم الإداري والطبي بمستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، والمواطنين وأبناء القبائل والمستثمرين ومدراء الشركات والبنوك العاملة بالدولة ورجال الأعمال والتجار وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، الذين أعربوا جميعا عن خالص تهانيهم بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بالتقدم والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، والشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.