حاكم الشارقة يتبادل التهاني مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الخميس في قصر البديع العامر، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه، مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، التهاني بالشهر الفضيل الذي يحتفي به المسلمون حول العالم، راجين من البارئ عز وجل أن يعين الجميع على الطاعات والعبادات وأن يكتب للمسلمين جميعاً الأجر العظيم.

ودعا أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة على صاحب السمو حاكم الشارقة، وهو بموفور الصحة والعافية والبركة في العمر والعمل، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بالمزيد من الرخاء والتقدم والتطور في المجالات كافة.

تناول اللقاء، الحديث حول العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين والتي تدعم تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشاد سموه بجهود رئيس وأعضاء المجلس لمناقشة كل ما يخص المواطنين واقتراح الحلول والإجراءات التي تناسبهم لتوفير الحياة الكريمة لهم.