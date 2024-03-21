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سعود بن صقر يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان

سعود بن صقر يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان
22 مارس 2024 01:22

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، التهاني بشهر رمضان المبارك، من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وجموع المهنئين، وذلك في مجلس الضيافة بخزام.

تبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهد الفجيرة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، داعيين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وشعبها بالخير، واليُمن، والبركات.

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كما تقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية، والإسلامية، الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، باليُمن، والخير، والبركات.

  • حضر الاستقبال، الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
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