الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

علي النعيمي يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«البرلماني الدولي» بجنيف

علي النعيمي يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«البرلماني الدولي» بجنيف
22 مارس 2024 02:11

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشعبة البرلمانية تشارك باجتماعات «الاتحاد الدولي» في جنيف
علي النعيمي يستقبل وفداً من البرلمان الألماني

شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في الاجتماع 292 للجنة التنفيذية الذي عقد أمس، ضمن أعمال الجمعية 148 للاتحاد والدورة 213 للمجلس المنعقدة في جنيف.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على عرض قدمه معالي الدكتور على النعيمي حول اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية في الاتحاد، إضافة إلى عرض قدمته معالي توليا آكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، حول أنشطتها بعد الدورة الأخيرة للمجلس الحاكم الذي عقد في العاصمة الأنغولية لوندا، كما عرض مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد تقريراً حول أنشطة الاتحاد، ومدى تأثير عمل الاتحاد واستراتيجيته على البرلمانات الوطنية والنتائج التي حققت في عام 2023. وناقشت اللجنة التنفيذية المسائل المتعلقة بالعضوية في الاتحاد البرلماني الدولي، وتقارير الأعضاء حول متابعة قرارات الاتحاد، وتشكيل مجموعة العمل الخاصة بالتعديلات على النظام الأساسي للاتحاد، وتقارير فرق ولجان الاتحاد، والتحضير للمؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم المقرر عقده خلال عام 2025. وأشاد المشاركون في الاجتماع بنجاح استضافة المجلس الوطني الاتحادي للمؤتمر البرلماني المصاحب للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، والمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية «دورة أبوظبي».

علي راشد النعيمي
الاتحاد البرلماني الدولي
جنيف
الشعبة البرلمانية
الشعبة البرلمانية الإماراتية
آخر الأخبار
مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
الأخبار العالمية
مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
اليوم 19:03
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
اليوم 18:57
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
علوم الدار
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
اليوم 18:54
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:25
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
الرياضة
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©