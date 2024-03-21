علي النعيمي يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«البرلماني الدولي» بجنيف

جنيف (الاتحاد)

شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في الاجتماع 292 للجنة التنفيذية الذي عقد أمس، ضمن أعمال الجمعية 148 للاتحاد والدورة 213 للمجلس المنعقدة في جنيف.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على عرض قدمه معالي الدكتور على النعيمي حول اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية في الاتحاد، إضافة إلى عرض قدمته معالي توليا آكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، حول أنشطتها بعد الدورة الأخيرة للمجلس الحاكم الذي عقد في العاصمة الأنغولية لوندا، كما عرض مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد تقريراً حول أنشطة الاتحاد، ومدى تأثير عمل الاتحاد واستراتيجيته على البرلمانات الوطنية والنتائج التي حققت في عام 2023. وناقشت اللجنة التنفيذية المسائل المتعلقة بالعضوية في الاتحاد البرلماني الدولي، وتقارير الأعضاء حول متابعة قرارات الاتحاد، وتشكيل مجموعة العمل الخاصة بالتعديلات على النظام الأساسي للاتحاد، وتقارير فرق ولجان الاتحاد، والتحضير للمؤتمر السادس لرؤساء برلمانات العالم المقرر عقده خلال عام 2025. وأشاد المشاركون في الاجتماع بنجاح استضافة المجلس الوطني الاتحادي للمؤتمر البرلماني المصاحب للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، والمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية «دورة أبوظبي».