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علوم الدار

الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لإغاثة أهالي غزة

مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (أرشيفية)
22 مارس 2024 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

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واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق حتى يوم أمس، 16470 طناً عبر 190 طائرة شحن، وسفينتي شحن، و621 شاحنة برية، كما بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني داخل غزة 11351 حالة، بالإضافة لاستقبال 72 حالة بالمستشفى العائم في مدينة العريش المصرية.
كما أنشأت الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً، يستفيد منها سكان غزة مباشرة، كما تنتج 5 مخابز أوتوماتيكية افتتحتها دولة الإمارات نحو 15 ألف رغيف خبز كل ساعة.
ودشنت دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، في 3 ديسمبر 2023، والذي تبلغ سعته 200 سرير.
ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة، بما في ذلك الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفاً للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة.
كما أسقطت دولة الإمارات 438 طناً من المساعدات عبر عملية «طيور الخير»، عبر طائرات القوات الجوية بالاشتراك مع مصر، سعياً لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها. 

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