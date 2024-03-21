حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الظفرة (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر مزيرعة في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، من كبار المسؤولين وجموع المواطنين في منطقة الظفرة، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية، وللقيادة الرشيدة وشعب الإمارات دوام الخير والتقدم والرخاء.

وبادلهم سموه التهاني بشهر رمضان الفضيل، داعين جميعاً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والأمان والخير والتقدم والازدهار بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر اللقاء الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.