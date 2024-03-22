السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية عجمان تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع

بلدية عجمان تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع
22 مارس 2024 11:17

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان عن جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن تتأثر به الدولة في الفترة من 22 حتى 26 مارس الحالي.

أخبار ذات صلة
16 فريقاً ببلدية عجمان للتعامل مع المنخفض الجوي
البلدية يصطدم بـ «التنظيم العقاري» في «عجمان الرياضية»

وقالت الدائرة إنها شكلت 16 فريق عمل سيتم توزيعهم على كافة مناطق الإمارة، ووفرت 4 مضخات متنقلة و70 مضخة ثابتة للتعامل الفوري في حالة سقوط الأمطار.

وأوضحت الدائرة أن فرق العمل والطوارئ والفرق الميدانية أعدت خطة استباقية للتعامل الفوري مع الحالات المتوقعة في حالة حدوث المنخفض، حيث يجري الآن المتابعة الآنية لحالة الطقس، لرفع درجة الاستعداد القصوى.
وأكدت أنها تتبنى نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى، وتستقبل عبر الرقم الساخن 80070 الإبلاغ عن الحالات الطارئة.

وبينت الدائرة أنها ستعمل على توجيه جميع المكاتب الاستشارية العاملة في إمارة عجمان، للعمل بالتعميم الصادر عنها بشأن سوء الأحوال الجوية في الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.

المصدر: وام
المنخفض الجوي
عجمان
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
120 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى
الأخبار العالمية
120 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©