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شرطة أبوظبي تشارك في مبادرة «كسر الصيام»

شرطة أبوظبي تشارك في مبادرة «كسر الصيام»
22 مارس 2024 12:12

شاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي في مبادرة «كسر الصيام» في أبوظبي والعين والظفرة، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والشركاء الاستراتيجيين.

وتضمنت المبادرة توزيع كتيبات توعية للسائقين حول القيادة الآمنة على الطرقات وقواعد السلامة خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب المشاركة في توزيع وجبات «كسر الصيام» في محطات تزويد الوقود التابعة لشركة أبوظبي للتوزيع «أدنوك»، وعلى السائقين في الطرقات.

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وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن هذا العمل الإنساني يجسد توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية النبيلة بتفعيل العمل الجماعي، ويأتي استمراراً لقيم العطاء التي رسخها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي غرس فينا قيم العمل الإنساني، ومساعدة الآخرين.

وحث في إطار المبادرة، السائقين ومستخدمي الطريق على ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق وتهدئة السرعة عند التقاطعات المرورية وعدم الاستعجال للحاق بمواعيد الإفطار، بما يعزز السلامة المرورية لقائدي المركبات ومرافقيهم ومستخدمي الطريق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رمضان
شرطة أبوظبي
الصيام
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