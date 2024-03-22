شرطة دبي تضبط 47 بائعاً جائلاً منذ بداية شهر رمضان

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، 47 بائعاً متجولاً، كما ضبطت عدداً من المركبات المُستخدمة في بيع الخضروات والفواكه المُخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة العامة، وذلك منذ بداية الشهر الفضيل.



وقال المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن ضبط البائعين يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها منذ بداية شهر رمضان، وذلك لمخالفتهم اشتراطات السلامة العامة، إلى جانب تشويه المظهر العام عبر عرض مجموعة من المُنتجات في الطرقات والأزقة، مبيناً أن الجهود تأتي في إطار القضاء على كافة المظاهر السلبية في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع.



وأوضح المقدم الأميري أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال وبالقرب من سكناتهم، داعياً الجمهور إلى عدم شراء الخضروات والفواكه، وغيرها من المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف في الطرق العامة، والتعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة غذائهم.



وبين المقدم الأميري، أن مخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو من خلال المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة كبيرة، نظراً إلى إمكانية مخالفتها للاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، وسوء العرض والتخزين، والذي قد يترتب عليه تلف هذه المنتجات، مما قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، مشيراً إلى أن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملات مدروسة، وبشكل مفاجئ ومتواصل وفي كافة الأماكن بالتعاون مع الشركاء.



وشدد المقدم طالب الأميري على أهمية عدم التعامل مع الباعة المتجولين، والتواصل مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق ببيع المنتجات وخاصة الغذائية من خلال المركبات غير المرخصة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.