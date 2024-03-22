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شرطة عجمان تنفذ مبادرة "كسر الصيام"

شرطة عجمان تنفذ مبادرة "كسر الصيام"
22 مارس 2024 12:23

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي مبادرة "كسر الصيام" التي أطلقتها وزارة الداخلية، لتوزيع وجبات إفطار على الصائمين في مناطق مختلفة من إمارات الدولة.

وقال المقدم محمد عبد الله بوشهاب رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل في شرطة عجمان، إن توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في هذا الشهر الفضيل يهدف لتحقيق الاندماج مع المجتمع وإبراز دور الشرطة المجتمعي، حيث قام أفراد الدوريات بشرطة عجمان بالتعاون مع فريق من المتطوعين من مصرف أبوظبي الإسلامي بتوزيع وجبات أمام مركز شرطة النعيمية الشامل، مع الالتزام بشروط السلامة الغذائية والإرشادات الصحية، وذلك دعماً للمسؤولية المجتمعية من خلال المشاركة الإنسانية والدينية.

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وأوضح أن شرطة عجمان تقدم في شهر رمضان الكريم مبادرات خيرية ومجتمعية متنوعة لتشمل أكبر عدد من فئات المجتمع، وذلك انطلاقاً من سعي القيادة العامة لشرطة عجمان للمشاركة بالعمل الخيري ودعم الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الجمعيات، والهيئات، والمؤسسات الخيرية بالدولة.

المصدر: وام
مصرف أبوظبي الإسلامي
شرطة عجمان
الصيام
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