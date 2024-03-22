شرطة رأس الخيمة تضبط 34 متسولاً ضمن حملتها الرمضانية السنوية

ضبطت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة (34) متسولاً، ضمن حملتها الرمضانية السنوية "كافح التسول.. وساعد من يستحق" التي أطلقتها دعماً لجهود وزارة الداخلية، في مكافحة التسول ومنع استغلال الأطفال وفئات المجتمع الضعيفة، في ارتكاب السلوكيات السلبية مثل أعمال التسول بالاحتيال والابتزاز الذي يشوّه الوجه الحضاري للمجتمع، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة.



وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بأن الحرص على تعزيز وحماية المجتمع ضمن أولويات العمل الشرطي، مشيراً إلى جهود عناصر إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وأفرع الشرطة المجتمعية بمراكز الشرطة الشاملة في تكثيف تواجدهم في مختلف مناطق وأحياء الإمارة، وضبط المتسولين المخالفين ، والحد من انتشار الجرائم التي يرتكبها بعضهم تحت غطاء التسول.



وأشار قائد عام الشرطة، إلى أن هناك قنوات رسمية للأعمال الخيرية وتقديم المساعدات لدى الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، وعلى أفراد المجتمع توجيه مساعداتهم إلى الجهات المعتمدة.

هذا وأطلقت شرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، حملة لمكافحة التسول منذ بداية رمضان لنشر التوعية حول مخاطر ومساوئ التسول، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقنواتها الإعلامية المختلفة، والتأكيد على رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.