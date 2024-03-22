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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
22 مارس 2024 18:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام غائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية مع فرصة سقوط أمطار على فترات والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 01:32 والجزر الأول عند الساعة 18:47والجزر الثاني عند الساعة 06:51

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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بحر عمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 21:30 والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:42 .

المصدر: وام
الطقس
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