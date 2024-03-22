«استوديو الصناع» في شرطة دبي يحتفي بيوم الأم مع أطفال روضة حماية

دبي (الاتحاد)

نظمت مبادرة «استوديو الصناع»، إحدى مبادرات القيادة العامة لشرطة دبي، برنامجاً فنياً بعنوان «قلب الأم»، لأطفال روضة مدارس «حماية»، بمناسبة «يوم الأم»، والذي يُصادف يوم 21 من شهر مارس كل عام.

وأكدت الفنانة التشكيلية المهندسة موزة السبوسي، مُنسقة مبادرة «استوديو الصناع»، أهمية دور فن الرسم في التعبير عن محبة الأطفال لأمهاتهم، إضافة إلى تنمية قدرات ومهارات الطفل، مشيرة إلى أن فعاليات البرنامج تضمنت تصنيع 200 قطعة من الخرسانة على شكل قلب، وليقوم الأطفال بتلوينها وتزيينها، والتعبير عن محبتهم لأمهاتهم.

وأوضحت أن الرسم يُسهم في صقل مهارات طلبة مدرسة حماية، ويخلق أجواء تفاعلية لإتاحة فرص التعلم والاستفادة من تجارب الآخرين، ورفع الوعي في الفنون البصرية، وتطوير مهارات الرسم بشكل تدريجي.

وأشارت السبوسي، إلى أهمية نشاط التلوين الذي يثير خيال الأطفال، ويكسبهم الصبر والتركيز على التفاصيل، ويُشعرهم بالثقة بالنفس، ويسهم في تمكينهم من التعامل مع الأقلام بألوانها المختلفة، كما يساعدهم على إدراك المهارات الأساسية لتنسيق الألوان، ويساعد على تطوير وتقوية عضلات الأصابع والمعصم في اليدين، وتطوير مهارات القراءة والرياضيات لدى الأطفال، إذ يتعلم الأطفال الأشكال والنماذج والخطوط والحدود والحروف.

وبينت أن عمليَّة التلوين تتطلب تزامن البصر مع المهارات الحركيَّة الدقيقة لليد، إلى جانب أهمية التدرّج عمرياً في تعلّيم الأطفال الرسم واكتساب المهارات، لأن الرسم موهبة تستلزم التدرب والدراسة والإتقان لفترات مستمرة، وتحتاج إلى نتاج تراكمي من المعرفة للتدرّج في تعلّم هذه المهارة وإتقانها.