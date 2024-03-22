شخصيات إسلامية.. الإمام أبو داود، رحمه الله

هو الإمام أبو داود السجستاني، رحمه الله، سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني، أحد الذين سخرهم الله لحفظ سُنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد السجستاني، شيخ السنة، مقدم الحفاظ، محدّث البصرة سنة 202 هـ، وجمع، وصنف، وبرع في علم الحديث.

سمع الحديث من عدد كبير من الأئمة المحدثين، وحدّث عنه طائفة لا يحصيهم إلا الله، صنف كتابه «السنن» وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل، فاستجاده، واستحسنه.

قال أبو داود: كتبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها أربعة آلاف حديث وثماني مئة حديث في كتاب «السنن»، ذكرت الصحيح، وما يشبهه ويقاربه. وقد جمع بين العلم والعمل، وبين الحديث والفقه.

وقد أثنى عليه العلماء ثناء عطراً، فقالوا: إنه الإمام المقدم في زمانه، وإنه أحد حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعالم بعلله وأسانيده، وقد ضم إلى العلم أعلى درجات العبادة والعفاف، والصلاح والورع.

وكان إبراهيم الأصبهاني وأبو بكر بن صدقة يرفعان من قدره، ويذكرانه بما لا يذكران أحداً في زمانه مثله. وقال أبوبكر الصاغاني، وإبراهيم الحربي: لما صنف أبو داود كتاب «السنن» أُلين لأبي داود الحديث، كما أُلين لداود -عليه السلام- الحديد.

وقال الحافظ موسى بن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث، وفي الآخرة للجنة، ما رأيت أفضل من أبي داود.

وقال أبو حاتم بن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً، ونسكاً وورعاً وإتقاناً، جمع وصنف السنن.

وقال الإمام الذهبي: كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسه مدة، وسأله المسائل في الفروع والأصول.

ومناقب أبي داود كثيرة، وكتبه مشهورة، توفي بالبصرة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومئتين، رحمه الله.