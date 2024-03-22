السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فتوى: متى يجب التوقُّفُ عن الطعام في السحور؟

فتوى: متى يجب التوقُّفُ عن الطعام في السحور؟
23 مارس 2024 02:09

يجوز للصائم الأكلُ والشربُ في ليالي رمضان حتى يطلعَ الفجرُ، ويُعرَفُ طلوعُ الفجر بدخول وقت أذان الصبح، أو بسماع بداية الأذان، ومما يدل على ذلك قولُ الله تعالى: (...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...)، «سورة البقرة: الآية 187».
- أفطرتُ في سفري ووصلت في نهار رمضان، فهل عليَّ أن أصومَ بقيةَ اليوم؟
من أفطر في سفره وقدِم وطنه نهاراً: لا يُطلب منه إمساكُ بقية ذلك اليومِ، لأنه أبيح له الفطر في أوله، قال ابن مسعود: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»، وعليه القضاءُ، لقول تعالى: (... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ ‌عَلَى ‌سَفَرٍ ‌فَعِدَّةٌ ‌مِنْ ‌أَيَّامٍ ‌أُخَرَ...)، «سورة البقرة: الآية 184». وأما من وصل وطنه وهو صائم، فعليه إتمام صومه. 

أخبار ذات صلة
120 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
السحور
الصيام
رمضان
فتوى
الفتوى
الفتاوى
فتاوى
شهر رمضان
آخر الأخبار
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
اليوم 09:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©