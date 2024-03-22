فتوى: متى يجب التوقُّفُ عن الطعام في السحور؟

يجوز للصائم الأكلُ والشربُ في ليالي رمضان حتى يطلعَ الفجرُ، ويُعرَفُ طلوعُ الفجر بدخول وقت أذان الصبح، أو بسماع بداية الأذان، ومما يدل على ذلك قولُ الله تعالى: (...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...)، «سورة البقرة: الآية 187».

- أفطرتُ في سفري ووصلت في نهار رمضان، فهل عليَّ أن أصومَ بقيةَ اليوم؟

من أفطر في سفره وقدِم وطنه نهاراً: لا يُطلب منه إمساكُ بقية ذلك اليومِ، لأنه أبيح له الفطر في أوله، قال ابن مسعود: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»، وعليه القضاءُ، لقول تعالى: (... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ ‌عَلَى ‌سَفَرٍ ‌فَعِدَّةٌ ‌مِنْ ‌أَيَّامٍ ‌أُخَرَ...)، «سورة البقرة: الآية 184». وأما من وصل وطنه وهو صائم، فعليه إتمام صومه.