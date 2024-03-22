«الشارقة للصحافة» يختتم مجلسه الرمضاني الـ 13

الشارقة (الاتحاد)

اختتم نادي الشارقة للصحافة الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس الأول في مسرح المجاز، مجلسه الرمضاني الـ13، بالجلسة الفنية التي حملت عنوان «الفن والحياة.. كيف تؤثر السينما في حياة الناس؟»، بحضور طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء بو غانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، وجمهور المجلس.

واستضافت الجلسة الفنانين أحمد السقا، وقصي خولي، للحديث عن تأثير الأعمال الدرامية والسينمائية ومساهماتها في بناء القيم وترسيخ الأفكار الصحيحة في المجتمعات، وأهمية الرسالة الفنية في تحقيق تلك الغايات، حيث أدارت الجلسة الإعلامية ريم سيف.

وأكد أحمد السقا أن الأعمال السينمائية تعد انعكاساً للواقع الاجتماعي وتوثيقاً لفترات التاريخ بما يحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية، لافتاً إلى أن الفن سلعة ثقافية تُسهم في التوعية والبناء وتشكيل القيم وتصحيح المفاهيم، وهذا يشكل مسؤولية على الفنان في اختيار الأدوار التي يقدمها بما يليق بثقافته ومجتمعه وشخصيته وتاريخه وحضارته.

وشدد السقا على أن المحتوى هو العنصر الأهم الذي يجذب المشاهدين للأعمال الفنية، وتنوع زوايا طرح المحتوى الدرامي والسينمائي المُقدم بما يتفق مع الثوابت المجتمعية يعد عاملاً إيجابياً من خلال تقديم المحتوى بأساليب مختلفة تتناسب مع ذائقة الجماهير وتحمل رسائل وقيماً نافعة.